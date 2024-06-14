عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2078 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3566 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24960 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2325 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 0.90%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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