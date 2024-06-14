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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

11:55 ص الجمعة 14 يونيو 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.
ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و 6.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و16 جنيها.

البصل بين 4.5 و 8.5 جنيه.

الكوسة بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها .

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و11جنيها.


الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 5 جنيهات و12 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.


أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 18 و28 جنيها.

البطيخ من 8 لـ10 كيلو بين 64 و80 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور
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