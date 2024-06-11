الملا يبحث مع سفير اليابان ترتيبات المنتدى الاقتصادي العربي الياباني

المهندس طارق الملا و أوكا هيروشى السفير اليابانى ب

كتب- أحمد والي:

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة، حيث تم بحث الترتيبات للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، سُيعقد المنتدى في العاصمة اليابانية طوكيو في ١٠ يوليو القادم على مدار يومين.

وخلال اللقاء أكد الملا على عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، حسب البيان.

وأشار الوزير إلى أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي وتأمين إمدادات الطاقة.

ووجه السفير اليابانى الدعوة للمهندس طارق الملا للمشاركة في الجلسة الوزارية للمنتدى.

وأكد السفير على أنه سيعقد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وسيشهد مشاركة واسعة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال وممثلي الشركات العالمية والقطاع الخاص.

وأضاف أن المنتدى سيناقش سبل التنمية الاقتصادية والاستدامة بين الدول العربية واليابان وسيتطرق إلى أمن الطاقة لجميع الأطراف وسيل مواجهة التحديات مثل التغير المناخي وتطبيق التكنولوجيات الرقمية والبنية التحتية الرقمية وخفض الانبعاثات وغيرها من التوجهات العالمية.

وحضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.