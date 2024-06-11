34% زيادة في صادرات مصر من الغذاء خلال أول 4 أشهر من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 بنسبة 34%.

ووفق بيان المجلس، بلغت صادرات القطاع 2.1 مليار دولار، محققة وقيمة نمو 542 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 1.6 مليار دولار.

تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2024 نحو 482 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 31% مقارنة بصادرات شهر يناير 2023 التي بلغت 368 مليون دولار.

وصادرات شهر فبراير 2024 سجلت نحو 545 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 41% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 التي بلغت 387 مليون دولار.

وسجلت صادرات شهر مارس 2024 نحو 592 مليون دولار، محققة نسبة نمو في القيمة 33% مقارنة بصادرات مارس 2023 التي بلغت 445 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر إبريل 2024 نحو 504 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات إبريل 2023 التي بلغت 381 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بقيمة 1126 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 35%، وفق البيان.

ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 454 مليون دولار بنسبة نمو 60% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات.

ويليها الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 153 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 22%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 29%.

وباقي المجموعات الدولية بقيمة 294 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%، حسب البيان.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 166 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 11%.

يليها السودان بقيمة 140 مليون دولار ونسبة نمو 162%، وفلسطين بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 63%، وليبيا بقيمة 105 مليون دولار ونسبة نمو 19%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 29%.

وجاءت هولندا في المركز السادس بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 92%، والجزائر بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 58%، وإسبانيا بقيمة 85 مليون دولار ونسبة نمو 156%.

وفي المركز التاسع جتءت إيطاليا بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 19%، وفي المركز العاشر الأردن بقيمة 74 مليون دولار ونسبة نمو 15% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 140 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 86 مليون دولار.

ويليها إسبانيا بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 52 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 49 مليون دولار، وهولندا بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 42 مليون دولار.

وفي المركز الخامس جاءت المغرب بقيمة صادرات 71 مليون دولار وقيمة نمو 39 مليون دولار، والجزائر بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 32 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 95 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 22 مليون دولار.

وجاءت كازاخستان بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 19 مليون دولار، وتونس بقيمة صادرات 37 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 19 مليون دولار.

وفي المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 105 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 16 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، وفق البيان.

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 227 مليون دولار وبنسبة نمو 25% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، يليها الدقيق والنشاء بقيمة 197 مليون دولار، محققة نسبة نمو 144%، والفراولة المجمدة بقيمة 150 مليون دولار ونسبة نمو 25%.

والسكر بقيمة 135 مليون دولار ونسبة نمو 0%،والزيوت طعام بقيمة 100 مليون دولار ونسبة نمو 171%، والزيتون المخلل والمصنع بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 125%، وعصائر بقيمة 94 مليون دولار ونسبة نمو 102%.

والخضار مجمد بقيمة 87 مليون دولار ونسبة نمو 19%، ومحضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 30%، ومحضرات خضر بقيمة 69 مليون دولار ونسبة نمو 30%.