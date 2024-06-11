ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.72% عند مستوى 26082 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.11% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 221.48 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 113.34 مليون جنيه، و سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 108.14 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.93% محقق 25896 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.