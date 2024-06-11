إعلان

BBC

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:20 م الثلاثاء 11 يونيو 2024

البورصة المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.72% عند مستوى 26082 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.11% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 221.48 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 113.34 مليون جنيه، و سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 108.14 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.93% محقق 25896 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

البورصة البورصة المصرية أسهم البورصة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وزير الإسكان يعلن طرح شقق جاهزة للاستلام الفوري
الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية وسط قطاع غزة
* رسميا.. الإسكان تعلن طرح شقق مشروع فالي تاورز في حدائق أكتوبر و"الاستلام فوري"