"القلعة" تنهي المرحلة الأخيرة لشراء الدين بنسبة تغطية 808%

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن إنتهاء المرحلة الثانية والأخيرة لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على الشركة.

وأوضح الشركة، في بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم، أنه تم تغطية المرحلة الثانية بنسبة 808% حيث إجمالي المبلغ الذي قام البنك العربي الأفريقي بتحصيله نحو 1.71مليار جنيه.

وأضاف البيان، أن البنك العربي الأفريقي سيقوم بتخصيص لكل طالب في شراء الدين بالنسبة والتناسب بين إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها والمبلغ المتبقي للمرحلة الثانية.

أكدت الشركة، على أنها ستعمل على رد أى مبالغ زائدة عن المبلغ المخصص لشركات السمسرة.

وكانت القلعة، أعلنت أن إجمالي المبالغ الذي حصلته من شركات السمسرة خلال المرحلة الأولى بلغت 875.357 مليون جنيه - وهو ما يوازي نحو 17.499 مليون دولار- من إجمالي قيمة 21.57 مليون دولار بنسبة تغطية 81.11%.

وذكرت القلعة، في بيان سابق، أن المبلغ المتبقي للاشتراك في المرحلة الثانية نحو 4.077 مليون دولار المعادل لمبلغ 203.96 مليون جنيه.

زتأسست شركة القلعة للاستثمارات المالية عام 2004 كشركة مساهمة مصرية.

وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2009. متخصصة في في الاستثمار المالية والعديد من القطاعات الاقتصادية حيث تتواجد استثمارات الشركة بشكل مباشر في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة والأسمنت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين والطباعة والتغليف.