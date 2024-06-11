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ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلى

11:19 ص الثلاثاء 11 يونيو 2024

الدينار الكويتي

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كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

أسعار العملات العربية

الدينار الكويتى: 154.70 جنيه بزيادة 30 قرشا للشراء، و155.74 جنيه للبيع بزيادة 42 قرشا.

سعر الريال السعودي: 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي:12.98 جنيه للشراء، و13 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125.08 جنيه للشراء، 126.67 جنيه للبيع بزيادة 29 قرشا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، و 13.09 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.71 جنيه للشراء بزيادة 16 قرشا، و67.44 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشا.

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