المقاولات والغزل النسيج.. أهم قطاعات مؤشر الشريعة الإسلامية بالبورصة

كتبت- أمنية عاصم :

توقعت آمال سليمان، خبير أسواق المال، أن يضم مؤشر الشريعة الإسلامية شركات من قطاع المقاولات والغزل والنسيج والمواد الغذائية التي تعد الأكثر جذباً؛ نظراً لتوافق أنشطتها مع الشريعة.

وتابعت آمال، أن إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية يعمل على جذب المتدينين الذين يفضلون شركات بعينها، ويرفضون قطاعات اقتصادية حيوية.

ورأت أن هذا المؤشر سيعمل على جذب مستثمرين جدد وذلك يرجع لسهولة التداول على المؤشر دون الحاجة للحصول على معلومات تفصيلية حول طبيعة نشاط الشركة.

كانت البورصة المصرية أعلنت عن إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية يوم الأربعاء القادم. وأوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في تصريح سابق، أن مؤشر الشريعة سيضم من 30 إلى 50 شركة حيث تعمل البورصة منذ 5 أشهر على إعداد هذا المؤشر واختيار أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.