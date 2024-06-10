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BBC

تراجع أسعار الخضروات والدواجن يقود التضخم الشهري للتراجع بمايو الماضي

04:15 م الإثنين 10 يونيو 2024

أسعار الخضروات

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كتبت- شيرين صلاح:

قادت أسعار عدد من السلع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في مايو الماضي للانخفاض، أبرزها الخضروات والدواجن.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مايو الماضي إلى 27.4% مقابل شهر 31.8% مقابل 33.1% في أبريل الماضي، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين.

وسجل معدل التضخم السنوي للمدن المصرية خلال مايو الماضي 28.1% مقابل 32.5% خلال أبريل الماضي.

وأظهر استطلاع للرأي لرويترز، توقعات بمواصلة التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث في مايو، والأشهر التي تليه أيضا، وفق موقع العربية.

وبحسب رويترز، لن تنعكس بأرقام التضخم لشهر مايو الماضي زيادة بأربعة أمثال في سعر الخبز المدعوم نفذتها الحكومة في بداية يونيو الجاري، لكن ستتجلى فيها زيادات سابقة في الأسعار مثل زيادة أسعار الوقود في 22 مارس.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا بداية من شهر يونيو الجاري.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، لكنه كان يباع بـ5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ 120 مليار جنيه.

وجاءت أبرز السلع التي ساهمت في تراجع التضخم على النحو التالي:

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.7%.

تراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.6%.

هبوط أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.9%.

انخفاض أسعار الزيوت والدهون بنسبة 3%.

تراجع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 2.5%.

انخفاض أسعار منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.7%.

هبوط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%.

تراجع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.6%.

أسعار الخضروات الدواجن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
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