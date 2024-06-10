"الطبي الجديد": التكلفة الاستثمارية لمستشفى مدينة الأهلى 19 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة الأسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبى الجديد)، إن التكلفة الاستثمارية، لإنشاء مستشفى مدينة الأهلي الرياضية "مشروع القرن" تتراوح بين 17 و19 مليون دولار.

وأوضحت الشركة، في بيان أرسلته للبورصة اليوم ، أن شركة القلعة الحمراء ستتحمل تكلفة الإنشاءات.

وأكدت الشركة، في بيانها، على أن دورها يقتصر فقط على إدارة مستشفى مدينة الأهلي الرياضية وأنها لن تتحمل أي تكلفة استثمارية.

وتأسست شركة الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد (الإسكندرية) عام 1983 حيث تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في عام 1999م. متخصصة في تقديم جميع الخدمات الطبية في كافة التخصصات.