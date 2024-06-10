"إتش إم دي" تبدأ تصنيع هواتفها الذكية محلياً منتصف الشهر المقبل

كتب- علاء حجاج:

قال تامر الجمل المدير الإقليمي لشركة "إتش إم دي" العالمية فى مصر وشمال أفريقيا، صاحبة ترخيص استخدام العلامة التجارية نوكيا" إن الشركة تخطط لبدء تصنيع الهواتف الذكية من مصر منتصف الشهر المقبل، بعد وصول الماكينات الخاصة بخط إنتاج الهواتف الذكية.

وكشف الجمل لمصراوي عن قيام الشركة بتصدير عدد من منتجاتها من الهواتف المحمولة إلى أسواق ليبيا وتونس تحت شعار "صنع في مصر"، فيما تركز الشركة على التوسع بصادراتها من الأجهزة المحمولة إلى مختلف الدول بالأسواق الإفريقية وعلى رأسهم نيجيريا وتنزانيا.

وأوضح الجمل، أن وكلاء شركة "إتش إم دي" العالمية في أسواق أفريقيا كانوا يحصلون على احتياجاتهم من الأجهزة المحمولة من مصانع الشركة بالهند أو الصين، ولكن مع بدأ التصدير من مصنع الشركة بمصر سيحصلون على الأجهزة من مصر.

يرى الجمل أن الاتفاقات التجارية بين مصر والأسواق الأفريقية مثل "الكوميسا" وغيرها، تدعم خطط الشركة في اتخاذ مصر قاعدة تصنيعية للمنطقة، وتدعم توسعات الشركة، وتسهم في زيادة صادرات مصر من الأجهزة الإلكترونية.

وكان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت قد التقى أمس جون فرانسوا باريل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إتش إم دي العالمية HMD Global “، صاحبة ترخيص العلامة التجارية نوكيا Nokia Mobile، وذلك لبحث خطط الشركة التوسعية فى مصر وتعزيز أنشطة تصنيع وتصدير الهواتف المحمولة التقليدية والذكية.

وأكد باريل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "إتش إم دي العالمية على التزام الشركة بخططها التوسعية لتصنيع الهواتف المحمولة التقليدية والذكية فى مصر وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو".

وشدد على التزام الشركة بخططها خلال عامي 2024 و2025 والتى تستهدف تصدير 4 ملايين هاتف سنوياً إلى الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تصدير 600 ألف هاتف سنوياً إلى أسواق شمال إفريقيا، كما ستخصص الشركة 2 مليون هاتف للاستهلاك المحلي في السوق المصرية.

أضاف باريل، أن الشركة تعتزم جعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع وتصدير هواتفها المحمولة لأسواقها الخارجية وتحرص على زيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي في منتجاتها التي يتم تصنيعها فى مصر.