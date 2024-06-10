هنكل مصر تجدد تعاونها مع "إيتيدا" من خلال مركز حلول الأعمال العالمية

كتب- علاء حجاج:

اعلنت شركة هنكل مصر تجديد تعاونها مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” لمدة 3 سنوات، وذلك في إطار سعيها لتعزيز استثماراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاق صادراتها الرقمية من خلال مركز حلول الأعمال العالمية للشركة في مصر.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، تأتي هذه الشراكة في إطار خطة الشركة لدعم تحول مصر نحو اقتصاد رقمي متقدم ومستدام، بالإضافة إلى دعم نمو القطاع التكنولوجي في مصر وتعزيز الابتكار والتطوير، وتوفير فرص عمل وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويهدف التعاون إلى خلق فرص عمل جديدة بما يدعم نمو الصادرات الرقمية فيما يتعلق بخدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال مركز حلول الأعمال العالمية لشركة هنكل في مصر، مما يعمل على زيادة استثمارات الشركة وتوسيع نطاق أعمال مركزها الخدمي في مصر، من خلال الحوافز المقدمة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - إيتيدا لدعم التوسع والنمو في مجال تكنولوجيا المعلومات بالشركات.

ويشهد القطاع التكنولوجي في مصر تطوراً سريعاً، حيث يتم التركيز بشكل استراتيجي على تعزيز صناعة التعهيد في مصر والاستثمار في برامج بناء وتطوير القدرات الرقمية للشباب لضمان توافر المهارات اللازمة لتلبية احتياجات الاستثمارات الأجنبية في مجالات التعهيد مع رعاية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

وساهم التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لتقديم خدمات مشتركة على المستوى العالمي.

قال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - إيتيدا، إن تجديد الاتفاقية مع شركة هنكل العالمية يعكس التعاون المثمر بين الهيئة والشركة على مدار 10 سنوات.

أضاف أن البرامج التحفيزية المقدمة من ايتيدا ساهمت في تأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم على التقنيات الحديثة، والتي يزداد عليها الطلب بالسوق العالمي والمحلي مثل حلول تكنولوجيا المعلومات، العمليات التجارية، والهندسة والبحث والتطوير.

أوضح أن الهيئة ملتزمة بجذب المزيد من الشركات العالمية إلى مصر لإنشاء مراكز لتصدير الخدمات المشتركة انطلاقا من السوق المصري بما يعزز من مكانتها كمقصد رائد لخدمات التعهيد والتكنولوجيا في المنطقة.

قالت شيرين علاء، رئيس مركز حلول الأعمال العالمية بالقاهرة (GBS)، لشركة هنكل مصر، إن التعاون مع "ايتيدا" يأتي ضمن خطط التوسع في عمليات الشركة بمصر بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية للتنمية الرقمية وزيادة الصادرات التكنولوجية.

أكدت أن هذا التعاون يعكس ثقة الشركة في المهارات الاستثنائية وقدرات القوى العاملة المصرية.

أشارت إلى أن الشركة ملتزمة بالعمل للمساهمة في نمو الصادرات الرقمية في البلاد، وهذه الشراكة دليل على الأهمية الاستراتيجية لمصر بالنسبة لشركة هنكل العالمية.

ويعتبر مركز حلول الأعمال العالمية في مصر واحداً من خمسة مراكز للشركة حول العالم وأحد المحاور الأساسية للتحول الرقمي التي تعمل على زيادة الأنشطة ذات القيمة المضافة بالشركة.

وتنفذ مراكز حلول الأعمال العالمية للشركة جميع العمليات والأنشطة الخاصة بالشركة، مما يشمل خدمات الموارد البشرية، المحاسبة و التحليل المالي، وطلبات المبيعات وعمليات المدفوعات، تكنولوجيا المعلومات وتحليلات البيانات، وخدمات العملاء، وإعداد تقارير المبيعات ودعم التسويق، باللغات المختلفة مثل العربية والإنجليزية والفرنسية لعدد من الدول على المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، وكذلك على المستوى العالمي.

يذكر أن هنكل مصر من أبرز الداعمين لرؤية مصر 2030، لاسيما وأن الحكومة المصرية تواصل دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء أساسي من الاقتصاد، وبمثابة محرك رئيسي للرؤية المستقبلية. لذا تعمل الشركة على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في المواهب المحلية، وتسهيل إجراء الأعمال، والعمل على تعزيز التفاعل بين الموظفين ورفع كفاءتهم العملية في المجالات التكنولوجية والرقمية.



