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الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي

11:41 ص الإثنين 10 يونيو 2024

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مايو الماضي إلى 27.4% مقابل شهر 31.8% مقابل 33.1% في أبريل الماضي، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين.

وحسب البيان، سجل معدل التضخم السنوي للمدن المصرية خلال مايو الماضي 28.1% مقابل 32.5% خلال أبريل الماضي.

وحسب البيان، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 28.9% نتيجة زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 15.3%، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 26.6%.

كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 20.9%، ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 38.6%، ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 18.9%، ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 57.3%.

وزادت أسعار الخضروات بنسبة 31.9%، وأسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 31.2%، وارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 41.4%، حسب البيان.

ويستهدف المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي معدل التضخم
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