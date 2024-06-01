رغم تراجع الأعلاف.. شعبة الدواجن: عوامل آخرى ساهمت في ارتفاع الأسعار

كتب- حسن مرسي:

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، الأثر السلبي لانقطاع الكهرباء على صناعة الدواجن.

خلال مشاركته في مداخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أوضح السيد أن استمرارية التيار الكهربائي تعد عاملاً حيويًا لبقاء الدواجن حية، نظرًا لحاجتها الماسة لنظام تهوية فعّال.

رغم التراجع الملحوظ في أسعار الأعلاف واستقرار سعر الصرف، إلى جانب توافر مستلزمات الإنتاج، إلا أن السيد أشار إلى أن أسعار الدواجن لا تزال على ارتفاع غير مبرر، مما يطرح تساؤلات حول العوامل الأخرى التي تسهم في هذا الغلاء.

وتطرق السيد خلال حديثه إلى مسألة تكلفة سعر الكتكوت، حيث ذكر أن السعر الحالي للكتكوت يصل إلى 33 جنيهًا، في حين أن التكلفة الفعلية له حتى مع الزيادات المحتملة لا ينبغي أن تتجاوز 17 جنيهًا، وهذه الزيادة الكبيرة والتي لا تستند إلى مبررات واضحة، تثير القلق في أوساط المستهلكين وتضع ضغطًا على منظومة الثروة الداجنة.

ودعا إلى إنشاء بورصة للدواجن تضع حدًا أقصى لتكاليف الإنتاج وتساهم في استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون حلاً جذريًا للمشكلات التي يعاني منها القطاع.