سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنهاية تعاملات اليوم عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب عيار 14 عند 2060 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2649 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3090 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 24720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2327 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض 0.67%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب