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أسعار البيض في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:01 ص الخميس 09 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 142.74 جنيه، بانخفاض 2.82 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 152.03 جنيه، بزيادة 1.83 جنيه.

أسعار البيض البيض مجلس الوزراء البيض البلدي
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