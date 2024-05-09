معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يسجل 31.8% في أبريل الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي إلى 31.8% مقابل 33.1% خلال مارس 2024، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.

وحسب البيان، سجل معدل التضخم السنوي للمدن المصرية 32.5% خلال أبريل الماضي مقابل 33.3% في مارس الماضي.

ووفق البيان، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات خلال أبريل الماضي بنسبة 37.6%، ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 23.7%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 35.6%.

وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 33.8%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 46.6%، وزيادة أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 29.9%، حسب بيان الإحصاء.

وصعدت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 46.5%، وارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 42.5%، وزادت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 48.0%، وارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 45.6%.