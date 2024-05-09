الإحصاء: تراجع معدل التضخم الشهري بمصر خلال أبريل الماضي
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.9% لشهر أبريل الماضي مقابل 1% في مارس، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.
بينما صعد معدل التضخم الشهري في المدن لأبريل الماضي إلى 1.1% مقابل 1% في الشهر السابق.
وأرجع الجهاز تراجع معدل التضخم لشهر أبريل إلى تراجع مجموعة من السلع جاءت على النحو التالي:
- أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7%.
- أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%.
- أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.5%.
في المقابل ارتفعت أسعار سلع أخرى خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بمارس 2024، وفق البيان:
- أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
- أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%.
- أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 0.3%.
- أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%.
- أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%.
- أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%.
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