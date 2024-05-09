الإحصاء: تراجع معدل التضخم الشهري بمصر خلال أبريل الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.9% لشهر أبريل الماضي مقابل 1% في مارس، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.

بينما صعد معدل التضخم الشهري في المدن لأبريل الماضي إلى 1.1% مقابل 1% في الشهر السابق.



وأرجع الجهاز تراجع معدل التضخم لشهر أبريل إلى تراجع مجموعة من السلع جاءت على النحو التالي:

- أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7%.

- أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%.

- أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.5%.

في المقابل ارتفعت أسعار سلع أخرى خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بمارس 2024، وفق البيان:



- أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).

- أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%.

- أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 0.3%.

- أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%.

- أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%.

- أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%.