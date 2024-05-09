هيرميس تنتهي من تقديم الاستشارات لصفقة طرح «سبينيس»، بقيمة 375 مليون دولار في بورصة دبي

كتب - علاء حجاج:

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس»، وذلك بقيمة 375 مليون دولار أمريكي في سوق دبي المالي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن هيرميس اليوم، شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «سبينيس» بطرح 25% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 900 مليون من أسهمها الحالية، وذلك بقيمة 1.53 درهم إماراتي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 5,5 مليار درهم إماراتي (1,5 مليار دولار).

ولاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 64 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الصفقة تعد بمثابة علامة بارزة في سوق الأوراق المالية بالإمارات حيث تسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق رأس المال في البلاد.

وأضاف مليكة أن معدل تغطية الاكتتاب الذي تجاوز إجمالي الأسهم المطروحة يؤكد على الإقبال الكبير من جانب المستثمرين على الشركات عالية القيمة في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن شركة «سبينيس» تدير سلسلة كبيرة من متاجر تجزئة لبيع المواد الغذائية تضم 75 سوبر ماركت تحت العلامات التجارية "سبينيس" و"ويتروز" و"الفير" في الإمارا وسلطنة عمان، ومن المقرر افتتاح أول متجر للشركة في السعودية خلال النصف الأول من عام 2024.

وتعد شركة «سبينيس» إحدى الشركات المتخصصة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة في المنطقة، حيث تستحوذ على حصة قدرها 27% من السوق المستهدف في دبي وحصة 12% من السوق المستهدف البالغ قيمته 23 مليار درهم إماراتي في دولة الإمارات في عام 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.87 مليار درهم إماراتي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2019، مدفوعًا بالتوسع الناجح بمتاجر الشركة عبر الإنترنت، وزيادة انتشار العلامات التجارية التابعة لها، فضلًا عن تجاوزها لأزمة التضخم من خلال التسعير الاستراتيجي للمنتجات، مع التوسع بنطاق متاجرها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.