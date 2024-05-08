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تراجع أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:34 ص الأربعاء 08 مايو 2024

أسعار البيض اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 145.6 جنيه، بانخفاض 9.07 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 150.2 جنيه، بانخفاض 18.13 جنيه.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض كرتونة البيض البلدي
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