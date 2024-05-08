فوري تستهدف 6 مليون مستخدم للكارت الأصفر وتتوسع بالخليج

كتب- علاء حجاج:



قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إن الشركة تنوي التوسع في نشر "الكارت الأصفر" خلال الفترة المقبلة، مستهدفة 6 مليون مستخدم للكارت.

ويعد الكارت الأصفر واحد من المنتجات التي طرحتها الشركة مؤخراً ويتم ربطه بالبطاقة البنكية للتحكم في المصروفات واستخدامه في عمليات الدفع والشراء أونلاين والمحلات التجارية الشريكة لشركة فوري.

وأوضح صبري أن الشركة قامت بالتركيز على الاستثمار في الأمن السيبراني خاصة بعد واقعة محاولة الاختراق التي تعرضت لها منذ عدة أشهر، وقامت بتعيين رئيس جديد لأمن المعلومات ذو خبرات كبيرة، والاستثمار في تحسين وتطوير فريق العمل الخاص بأمن المعلومات.

وكانت شركة فوري قد تعرضت لمحاولة اختراق بياناتها في نوفمبر الماضي، قبل أن تتصدى لهذه المحاولة الدفاعات الأمنية الرقمية للشركة.

من جانب آخر كشف صبري أن الشركة تركز على التوسع خارج مصر ولاسيما في منطقة الخليج، حيث تتفاوض الشركة مع 5 شركاء في السعودية تمهيدا للتوسع بخدماتها في السوق السعودي، كذلك تكثف الشركة مفاوضاتها مع عدد من الشركاء في الإمارات منهم جهة مصرفية، وكذلك تخطط للتوسع في الكويت.

وقفز صافي الأرباح المجمعة لشركة فورى 3 مرات خلال العام الماضى مسجلا 715.3 مليون جنيه مدعومًا بجهود الشركة المستمرة لتنويع باقة خدماتها وتعزيز التكامل بين مختلف قطاعاتها فضلا عن كفاءة التدابير التي اتخذتها لخفض التكاليف.

وحققت الشركة صافى إيرادات بلغت حوالى 3.3 مليار جنيه العام الماضى بنمو 43.6% عن العام السابق.

وعزت تحقيق الإيرادات، التى وصفتها بأنها الأعلى فى تاريخ الشركة، إلى أداء قطاع الخدمات المصرفية الذى مثل المساهم الأكبر فى معدل نمو الإيرادات بنسبة 50% فى ضوء نمو إيرادات أنشطة قبول المدفوعات بنسبة 89.8% وارتفاع إيرادات الوكالة المصرفية بمعدل 48.4% عن عام 2022.



