بي تي اس القابضة تقود تحالف لإطلاق أول شركة ناشئة عبر استديو ريادة الأعمال التخصصي

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "بي تي اس القابضة للاستثمارات" عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع جامعة "برج العرب"، وذلك لإطلاق بوابة رقمية موحدة لتقديم خدمات لخريجي وطلاب التعليم التكنولوجي الفني، بالإضافة إلى إطلاق أول شركة ناشئة عبر استديو ريادة الأعمال التخصصية "Kemtech Valley-BTU.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، يهدف Kemtech إلى رعاية واحتضان المخرجات البحثية و مشروعات التخرج و الاستفادة من الكوادر البشرية للجامعة من أساتذة و طلاب،وتحويلها الي مشروعات استثمارية،وحلول ومنتجات صناعية قابلة للإنتاج الصناعي والتسويق.

وتأتي هذه الاتفاقية تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و ضمن مبادرة وادي التكنولوجيا التطبيقية المصري Kemtech Valley، وقامت شركة "بي تي اس" القابضة للاستثمار بقيادة تحالف بالتعاون مع venture Kemtix و COREangels MEA للاستثمار لإطلاق المنصة الرقمية بتمويل مكون من 6 أرقام، وذلك تأكيداً على دورها الرائد في ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتزامها بتعزيز الابتكار ودعم الشباب المصري.

وتعد المنصة الرقمية هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات التكنولوجية، والتي تهدف إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات في مجال التأهيل والتدريب والتوظيف ودعم الابتكار والشركات الناشئة لخريجي وطلاب التعليم التكنولوجي الفني داخل مصر وخارجها .

قالت مها مندور الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي تي أس القابضة للاستثمار" إن هذا التعاون يعد خطوة في تعزيز البنية التحتية التعليمية والوظيفية في مصر، مما يعكس الدور البنّاء للمؤسسات التعليمية والشركات الاستثمارية في تنمية المجتمع ودعم الشباب المصري النابغ في مجالي التدريب والتوظيف، من خلال تقديم منح مجانية للمتفوقين من طلاب الجامعات التكنولوجية لبرنامج زمالة ريادة الأعمال.

أضافت، أنه سوف يتم تدريب وتوجيه الطلاب على يد خبراء متخصصين من رجال الصناعة وريادة الأعمال وبمساعدة أساتذة الجامعة لتطوير النماذج الأولية لأفكار المشاريع الابتكارية و في نهاية المرحلة الأولى، يقدم الطلاب أفكارهم أمام لجنة متخصصة من الخبراء ورجال الصناعة، حيث تم اختيار بعض المشاريع لرعايتها ودعمها من خلال استوديوهات ريادة الأعمال التخصصية kemtech Valeey ".