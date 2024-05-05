1.5 تريليون جنيه لدعم التعليم والصحة في الموازنة المالية للعام المقبل

كتبت- منال المصري:

خصصت الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 الذي يبدأ يوليو المقبل نحو 1.5 تريليون جنيه لدعم الصحة والتعليم والبحث العلمي بهدف تحقيق التنمية البشرية، وفق بيان صادر لوزارة المالية اليوم.

وتعتمد الحكومة المصرية على عام مالي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة، والتعليم قبل الجامعى، والتعليم العالى والجامعي، والبحث العلمي بالموازنة المقبلة، بما يُسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.

تفاصيل تخصيص 1.5 تريليون جنيه لدعم التعليم والصحة في العام المالي المقبل:

- دعم الصحة: 496 مليار جنيه.

- دعم التعليم قبل الجامعي: 565 مليار جنيه.

- دعم التعليم العالي والجامعي: 293 مليار جنيه.

- دعم البحث العلمي: 140.1 مليار جنيه.