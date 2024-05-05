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أسعار البيض ترتفع اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:29 ص الأحد 05 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:


ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 154.67 جنيه، بزيادة 2.76 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 168.33 جنيه، بزيادة 9.76 جنيه.

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