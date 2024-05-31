انخفاض أسعار الزيت والجبن وارتفاع الفول اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الزيت والعدس والجبن الابيض والرومي والمسلى الصناعي بينما ارتفع سعر الفول، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.01 جنيه، بزيادة 97 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 50.58 جنيه، بزيادة 1.3 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.85 جنيه، بزيادة 66 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 85.26 جنيه، بتراجع 4.75 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.24 جنيه، بتراجع 62 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.56 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 64.12 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.39 جنيه.

لتر زيت الذرة: 101.36 جنيه، بتراجع 5.43 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 375.05 جنيه، بزيادة 32 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.69 جنيه، بتراجع 91 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.39 جنيه، بزيادة 36 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.62 جنيه، بتراجع 1.74 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 131.47 جنيه، بتراجع 10.48 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 246.1 جنيه، بتراجع 16.78 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.8 جنيه، بتراجع 17 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 95.22 جنيه، بتراجع 8.53 جنيه.