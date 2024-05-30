تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 30 مايو

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3528 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3574 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3127 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2680 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25016 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.