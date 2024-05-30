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إم بي للهندسة: نسعى لتوسيع استثماراتنا في القطاع الصناعي بالنصف الثاني من 2024

03:28 م الخميس 30 مايو 2024

المهندس أحمد بهاء شلبي

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كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، إن الشركة تسعى نحو مزيد من الاستثمارات والتوسع في القطاع الصناعي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن القطاع الصناعي يستحوذ على 50% من إيرادات المجموعة.

جاء ذلك على هامش احتفالية شركة إم بي للهندسة لانتقالها من سوق المشروعات المتوسطة والصغيرة لسوق البورصة الرئيسي حيث قامت بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 56.2 مليون جنيه ل 101.2 مليون جنيه بزيادة قدرها 45 مليون جنيه.

وتابع أن شركة إم بي للهندسة تعمل في 3 قطاعات تتمثل في القطاع التجاري والصناعي والخدمي حيث تمتلك المجموعة 4 شركات تابعة لها.

وأضاف أن شركة خلال سنوات إدراجها في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة حققت العديد من الإنجازات على جميع المحاور أهمها مضاعفة رأس مال الشركة نحو 10 أضعاف.

وأوضح أن الشركة استطاعت مضاعفة الأرباح التشغيلية أيضاً بنحو 7 أضعاف، وصافي الدخل الشامل بعد الحقوق الغير مسيطرة إلى 5 أضعاف.

وأضاف أن الشركة تتطلع لتحقيق قصة نجاح في القطاع الخدمي أيضاً من خلال شركاتنا التابعة شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائي، و شركة إم بي للخدمات اللوجستية.

وتأسست شركة إم بي للهندسة عام 1981، وتم إدراجها بالبورصة المصرية في عام 2014، وتعمل في مجال صناعة وتجارة أجهزة الحماية، وأجهزة التحكم، وأجهزة القياس، وأجهزة توفير الطاقة وغيرها من القطاعات.

بهاء شلبي شركة إم بي للهندسة القطاع الصناعي
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