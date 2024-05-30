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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

03:18 م الخميس 30 مايو 2024

البورصة المصرية

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كتبت: أمنية عاصم

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.62% عند 26922 نقطة، مع ختام جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.81%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 448.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 184.28 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 633.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.39% عند مستوى 27089 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

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