بعد زيادة القمح 400 جنيه.. هل تتأثر أسعار الخبز السياحي؟ صناعة الحبوب ترد

كتبت- شيرين صلاح:

توقع عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الخبز السياحي بعد زيادة القمح حاليا، ولكن بشكل طفيف.

ووفق السلاموني، لمصراوي في وقت سابق، فإن أسعار القمح المحلي شهدت ارتفاعا بقيمة 400 جنيه، بعد زيادته بالبورصات العالمية، ليصل الطن حاليا إلى 13 ألف جنيه.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وقفز إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتسجل نحو 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتستورد مصر القمح من نحو 22 منشأ مختلفا، كان آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على نحو 11 منشأ فقط، وأبرزهم روسيا.

وأوضح السلاموني، لمصراوي، أنه مع زيادة القمح يتبعه زيادة بالمنتجات التي تنتج منه، ولكن زيادة القمح طفيفة وأيضا الهدوء الحالي في الطلب على القمح المحلي لن يؤثر بشكل كبير سعر الخبز السياحي.

وأضاف السلاموني، أن الغرفة قدمت مقترحا منذ شهر مضى لوزارة التموين بتوريد دقيق بنحو 14 ألف جنيه لمخابز العيش السياحي للمحافظة على السعر الذي حددته الحكومة للرغيف السياحي الفترة الماضية، لعدم رفع السعر في حالة حدوث زيادة لأسعار الدقيق.

وفي أبريل الماضي، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو.

ونص القرار الصادر على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا ووزن 40 جراما 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا.