الرقابة المالية تقر عرض شركة إماراتية للاستحواذ على حصة السويدي إلكتريك

كتبت- شيرين صلاح:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة الكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد "ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD" من أسهم شركة السويدي إلكتريك، حسب بيان من الهيئة مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس.

ووفق البيان، يبلغ سعر السهم الواحد 1.05 دولار المقدم من شركة الكترا الإماراتية، على عدد 531.8 مليون سهم، وبنسبة 24.5% من أسهم السويدي.

وحسب الهيئة فإنها تدرس حاليا العرض الذي تم إيداعه من قبل الشركة الإماراتية.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.