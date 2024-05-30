روزيتا للطاقة توقع مذكرة مع شركة تابعة للسويدي إليكتريك لتوريد الغاز الطبيعي لتنزانيا

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة روزيتا لحلول الطاقة، التابعة لشركة طاقة عربية والمتخصصة في تطوير وتشغيل والاستثمار في مختلف مشاريع الغاز الطبيعي المسال، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة للسويدي اليكتريك، المتخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل المدن الصناعية المتكاملة.

ووفق بيان من روزيتا اليوم الخميس، تزود روزيتا مدينة السويدي الصناعية – EIC في تنزانيا بالغاز الطبيعي المسال عبر أول خط أنابيب افتراضي مبتكر.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في مدينة السويدي الصناعية، والتي تعد أول مدينة صناعية متكاملة في إفريقيا، وفق البيان.

وحضر مراسم التوقيع معالي السيد ريتشارد ماكانزو، سفير جمهورية تنزانيا لدى جمهورية مصر العربية، المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة طاقة عربية، المهندس أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، المهندس كريم شعبان، العضو المنتدب لشركة روزيتا لحلول الطاقة، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك لقطاع استثمارات البنية التحتية.

ووقعت شركة روزيتا لحلول الطاقة، بالتعاون مع شركائها وهم شركة تنمية البترول التنزانية TPDC ومؤسسة التمويل Africa50، اتفاقيةً مبدئية مشتركة مع الحكومة التنزانية للاستثمار في أول خط أنابيب افتراضي للغاز الطبيعي المسال في تنزانيا وتطويره وتشغيله، وفق البيان.

ومن خلال هذا المشروع الطموح، سيتم بناء منشأة تسييل صغيرة الحجم في دار السلام، حيث يتم نقل الغاز الطبيعي المسال بالشاحنات باستخدام حاويات متخصصة إلى مدينة السويدي الصناعية التي تبعد 100 كيلومتر، على أن تتم إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية وإتاحته لعملاء المدينة الصناعية سواء لإنتاج الكهرباء أو لأي استخدامات أخرى فيما يعرف باسم "خط الأنابيب الافتراضي للغاز الطبيعي المسال"، الذي يحل محل خطوط الأنابيب التقليدية ذات البنية التحتية الثابتة، بطريقة أكثر مرونة وفعالية وبتكلفة أقل.

وصرح المهندس كريم شعبان، العضو المنتدب لشركة روزيتا لحلول الطاقة، أن التعاون يهدف إلى توفير طاقة مستدامة وبأسعار تنافسية لمختلف العملاء في تنزانيا، بما يعزز النمو المستدام في القطاعات الصناعية.

وعلق المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك لقطاع استثمارات البنية التحتية، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة قائلاً: "يؤكد هذا التعاون على التزامنا بتحقيق النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في تنزانيا. إذ نقوم بتطوير مرافق البنية التحتية لمدينة السويدي الصناعية في تنزانيا من خلال خبراتنا السابقة في بناء وتشغيل المدن الصناعية المتكاملة والشراكة مع روزيتا لحلول الطاقة، بما يضمن إمدادات ثابتة وموثوقة من الطاقة".

وتسعى مدينة السويدي الصناعية إلى جذب استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار من مستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، وذلك بهدف خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، وبالتالي دعم النمو الصناعي واستراتيجية التصنيع في تنزانيا لعام 2025، حسب البيان.

وشركة روزيتا لحلول الطاقة إحدى الشركات التابعة لمجموعة طاقة عربية ( (TAQA.CAالمدرجة بالبورصة المصرية (EGX) ، تعد مزود رئيسي للوقود البديل، خاصة لقطاعات النقل في الأسواق الناشئة. بالتعاون مع شركائها، تسعى شركة روزيتا إلى تنفيذ مشاريع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال الافتراضية لتعزيز إمكانية وصول الوقود الى المناطق التي تفتقر البنية التحتية التقليدية للأنابيب والطاقة، واستبدال الوقود عالي الانبعاثات مثل زيت الوقود الثقيل والديزل.

وشركة السويدي للتنمية الصناعية إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك SWDY.CA) المدرجة بالبورصة المصرية (EGX، هي شركة متخصصة في تطوير المناطق الصناعية المتكاملة في المنطقة، حيث تلتزم بالتنمية المستدامة لخدمة المجتمع بكفاءة في إطار التزامها بالمسؤولية الأخلاقية.