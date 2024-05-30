بدء تداولات سهم إم بي للهندسة في السوق الرئيسي للبورصة

كتبت- أمينة عاصم:

قال أحمد بهاء، العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، إنه تم البدأ في التداولات على سهم إم بي للهندسة في السوق الرئيسي للبورصة اليوم الخميس.

جاء ذلك على هامش احتفالية شركة إم بي للهندسة لانتقالها من سوق المشروعات المتوسطة والصغيرة لسوق البورصة الرئيسي.

ورفعت رأس المال المصدر والمدفوع من 56.2 مليون جنيه إلى 101.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 45 مليون جنيه، وفق بهاء.

وأوضح أن الشركة تأسست منذ 44 عاما، بهدف الانضمام إلى البورصة هو التحول من القطاع التجاري للقطاع الصناعي بجانب الحصول على أدوات تمثيلية مختلفة تدعم الشركة في خططها نحو النمو والتوسع.

وأشار إلى أن الشركة حاليا تمتلك 4 تابعة شركات تعمل في المجال التجاري والصناعي والخدمي، وتضاعف رأس مال الشركة 10 مرات بجانب زيادة صافي الدخل إلى 5 مرات على مدار تأسيسها.

وأكد على أن الشركة ستقوم بالإعلان خلال النصف الثاني من العام الجاري عن التوسعات في القطاع الصناعي.