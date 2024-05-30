أسعار القمح تقفز 400 جنيه للطن.. وصناعة الحبوب: زادت عالميا

كتبت- أمنية عاصم:

قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار القمح المحلي شهدت ارتفاعا بقيمة 400 جنيه، بعد زيادته بالبورصات العالمية.

ووفق السلاموني، فإن سعر طن القمح المحلي صعد إلى 13 ألف جنيه للطن الأيام الحالية مقابل 12600 جنيه بداية شهر مايو الجاري.

أوضح السلاموني أن الشهر الجاري شهد هدوءاً في حركة الشراء، نظراً للضغط الذي شهده السوق منذ رمضان الماضي.

وذكر أن ارتفاع أسعار القمح عالمياً حالياً ستنعكس على الأسعار المحلية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الصعود المحلي يتماشى مع الارتفاع العالمي.

وارتفعت أسعار القمح عالميا لسعر القمح بسبب المخاوف المرتبطة بالأمدادات نتيجة الطقس الجاف لدي أكبر الدول المنتجة بجانب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة لتوقع وزارة الزراعة الأميريكية تراجع مخزون القمح العالمي إلى أدنى مستوى في 9 سنوات خلال الموسم المقبل.

وتعتبر مصر أكبر مشتري للقمح المستورد.

وصعد سعر القمح العالمي في العقود الآجلة لبورصة لندن ليصل لـ 202.80 دولار مقابل 179.28 دولار مع بداية شهر الجاري.