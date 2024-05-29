هل تتأثر أسعار الذهب بمصر بعد تراجعها بالبورصات العالمية؟

كتبت- شيرين صلاح وأحمد والي:

شهدت أسعار الذهب بمصر تراجعا خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد انخفاض السعر بالبورصات العالمية، ورغم ذلك يتوقع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع سعر الذهب بمصر بعد عيد الأضحى ليصل الجرام عيار 21 إلى 3200 جنيه.

كانت أوقية الذهب بالبورصات العالمية هبطت بعد سلسلة من الارتفاعات استمرت نحو ثلاثة أيام، بفعل انتعاش طفيف للدولار أمام العملات الأخرى، بحسب بيان شركة أي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

كما ساهمت التصريحات المتشددة من العديد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي والتي قلصت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل من تراجع المعدن الأصفر بالبورصات.

وكان الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة بشهر مايو الجاري في ثالث اجتماعه خلال 2024، لتتراوح بين 5.25 و5.50%.

وأوضح نجيب، لمصراوي، أن خلال الفترة الحالية من كل عام يتجه المواطنين لشراء الأضاحى لذا تهدأ أسعار الذهب في السوق المحلي.

وعن حركة البيع والشراء، ذكر نجيب أن تتسم حركة الشراء أيضا بالهدوء خلال الأيام والحالية، متوقعا أن تنشط بعد عيد الأضحى.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3125 جنيها.

أوضح إمبابي في البيان، أن التوترات الجيوسياسية المستمرة، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من البنوك المركزية، يمكن أن يعززا من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ويدعم ارتفاع الأسعار على المدى القريب.

وقامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بزيادة حيازاتها من الذهب بشكل مطرد على مدار العامين الماضيين، وكان البنك المركزي الصيني من بين أكثر المشترين.

ووفق إمبابي، يمكن أن يمارس التضخم المستمر، بعض من الضغوط على الذهب، مع تأجيل الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

في حين أظهرت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي أمس، نبرة حذرة وسط موقف البنك المتشدد والبيانات الاقتصادية القوي.

وكان محللو بنك "يو بي اس" رفعوا توقعاتهم لأسعار الذهب العالمية إلى مستوى 2500 دولار للأوقية بحلول سبتمبر، و2600 دولار بحلول نهاية العام، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 2400 دولار و2500 دولار على التوالي، وفق بيان آي صاغة.