هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المدعم إلى 20 قرشا؟

كتبت- دينا خالد:

قال عطيه حماد، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر رغيف الخبز السياحي لن يتأثر بالأسواق، بعد ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل.

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشًا، لكنه كان يباع بـ5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ 120 مليار جنيه.

وأضاف حماد، أنه لا داعي لرفع سعر رغيف الخبز السياحي، لأنه لا يخضع لتسعيره الدولة بل يتأثر بارتفاع أسعار الدقيق، وسعر الدقيق مستقر في الوقت الحالي.

وأشار حماد، إلى أن سعر رغيف الخبز الحر يتراوح بين 1.5 جنيه و3 جنيهات بالأسواق حسب الحجم.