تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء اليوم 29 مايو

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3531.43 جنيه ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3577.36 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3090 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2648 جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24720 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.