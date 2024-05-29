غداً.. انطلاق الدورة الـ 22 من معرض "صنع في دمياط"

كتبت- منال المصري:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر انطلاق فعاليات دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط" للأثاث، غدا الخميس بالتعاون مع محافظة دمياط، ويستمر المعرض حتى يوم السبت 8 يونيو بأرض المعارض في مدينة نصر.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، يضم المعرض عددا كبيرا من منتجات الأثاث المودرن والاستيل من غرف النوم والصالونات وغرف المعيشة والمطابخ بأسعار تنافسية حيث يتم البيع مباشرة بين كبرى المصانع المشهورة بدمياط والمستهلك مما يوفر على الزوار من القاهرة والجيزة سهولة الوصول إلى تلك المنتجات بأقل سعر.

وتأتي هذه الدورة من معرض صنع في دمياط ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط، وذلك في إطار حرص الجهاز على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بهاء.