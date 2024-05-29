انتهاء فعاليات النسخة الـ 12 لمعرضي Fi Africa وProPak MENA للصناعات الغذائية والتعبئة

كتبت- شيرين صلاح:

اختُتم معرضا Fi Africa وProPak MENA، المنصتين الأشمل في إفريقيا في قطاعي الصناعات الغذائية وتعبئتها، اليوم.

ووفق بيان اليوم الأربعاء، فإن معرضا Fi Africa وProPak MENA أقيما تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل من وزارات التموين والتجارة الداخلية والبيئة والتجارة والصناعة.

شهدت الفعاليات مشاركة شركات للصناعات الغذائية مثل تتراباك، والشركة المتحدة للزيوت والأغذية (يوني أويل)، وكامينا، وهاي تك، والشركة الهندسية للتكنولوجيا (هاي تك)، وشركة مشرق لتنمية الأعمال.

ويهدف المعرضين إلى استكشاف سبل تطوير قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد القومي، بما يدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية مع تعزيز الصادرات المصرية في إطار رؤية مصر 2030.

وعلى هامش المعرضين، عقد اجتماع المائدة المستديرة العربي الإفريقي، والذي حضره ممثلون من 25 دولة عربية إفريقية، إلى جانب مشاركة كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وإنفورما ماركتس ومنظمة التغليف العالمية (WPO).

ووفق البيان، تناول الاجتماع مناقشات حول دور التعبئة والتغليف في الحد من النفايات، وتوجت نتائج هذه الجلسة بالتوقيع على إعلان للتعاون في خطة عمل تهدف إلى الحد من النفايات الغذائية في جميع دول المنطقة.

وعقدت المسابقة العربية الأولى للتغليف Arab StarPack والتي ينظمها المركز اللبناني للتغليف LibanPack ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بهدف التعرف على التصاميم المتميزة في مجال التغليف وتعزيز الحلول الصديقة للبيئة ورفع مستوى الوعي حول أحدث التطورات والاتجاهات في قطاع التعبئة والتغليف، وخاصة في مجال التسويق والابتكار، بما يمكن الشركات العربية من تعزيز قدرتها التنافسية في الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمنت الفعاليات خمس ورش عمل تم تنظيمها بالتعاون مع كل من منظمة التغليف العالمية (WPO)، واليونيدو، وMEFOSA، وEOS. علاوة على ذلك، قدم التجمع السنوي للمرأة بالشراكة مع حركة "سيدات مصر" مناقشات ثاقبة حول الريادة في قطاع الأغذية وكيفية تحقيق التوازن بين الحياة والعمل والتطور على المستوى المهني. وأتيحت للحاضرين فرصة تجربة المأكولات الصحية والنباتية الجديدة، حيث تمكن المصنعون من توفير الفرصة للجمهور لتذوق المنتجات المبتكرة الجديدة، وتعريفهم بمكوناتها واستخداماتها وفوائدها. بالإضافة إلى ذلك، تم إقامة ورشة عمل حول إنتاج الآيس كريم من قبل لوتشيانو فيراري، الخبير الإيطالي في الحلويات المجمدة والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا.

وتهدف شركة إنفورما ماركتس إلى المساهمة في توسيع أنشطة التصدير واختراق أسواق جديدة، تماشياً مع تطلعات رؤية مصر 2030. إذ تخطط الشركة لتنظيم 10 معارض في مصر بحلول عام 2025، إلى جانب معارض إضافية في الخارج في العام المقبل، وذلك بهدف دعم الصادرات المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأغذية والزراعة والصناعة.

ويرجع التوسع في أنشطة إنفورما ماركتس في مصر إلى عدة عوامل، من بينها تواجد الشركة على نطاق واسع، حيث يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 3.7 مليار جنيه إسترليني، كما تشارك في تنظيم وإقامة المؤتمرات العلمية والاستشارات التسويقية. وتصل أعمال المعارض الخاصة بها وحدها إلى 2 مليار جنيه إسترليني.

وتحتل مصر مكانة بارزة كمركز إقليمي لصناعة المعارض، حيث تصنف ضمن أفضل 5 دول إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا. علاوة على ذلك، تمتلك مصر إمكانات هائلة من حيث مساحات العرض، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة المعارض الدولية.

وتساهم إنفورما ماركتس- عبر خططها التوسعية - في دعم رؤية مصر 2030 والاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات المصرية والوصول إلى أسواق جديدة.