رئيس بعثة الحج يكشف تفاصيل انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله

كتب- حسن مرسي:

كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن ورئيس بعثة الحج، تفاصيل انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض المملكة العربية السعودية في مكة والمدينة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك توجيهات كبيرة من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أنه سيغادر اليوم أول أفواج رحلات الجسر الجوي من خلال نقل 785 حاج إلى المدينة المنورة، يشملون حجاج محافظة الجيزة والمنوفية والغربية، وسيتم توالي استقبال الأفواج حتى 9 يونيو المقبل.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن، أن هناك ربط شبكي بين وزارة التضامن؛ وبين وزارتي الداخلية والصحة، بشكل مستمر، بشأن تأمين جميع بيانات الحجاج والتأكد من صحتها بالشكل المطلوب، وذلك من خلال البوابة الموحدة للحج؛ التي تحتوي كل بيانات الحجاج اللازمة.