سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر في بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 30 جنيها، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وانخفص سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2354.3 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض 0.29%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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