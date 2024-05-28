"جهينه" تشارك معرض سعودي فود لتعزيز صادراتها

كتبت- شيرين صلاح:

شاركت شركة جهينه للصناعات الغذائية بفعاليات معرض "سعودي فود" في نسخته الثانية، وهو المعرض الأكبر لتوريد الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية، في ظل توجهات المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات والتواجد في الأسواق مختلفة.

ووفق بيان من الشركة اليوم الثلاثاء، يقام المعرض في الفترة من 21 وحتى 23 مايو.

ويجمع معرض سعودي فود بين مجموعة من الشركات الدولية، ومجتمعات الأغذية والمشروبات، والشركاء الاستراتيجيين، وخبراء صناعة القهوة والعصائر على منصة مبتكرة واحدة.

وشهدت تلك الدورة مشاركة 1000 عارض و97 دولة ممثلة و100 ألف منتج.

كما شهد المعرض حضور العديد من المسؤولين منهم السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وضياء حماد نائب السفير المصري والوزير المفوض التجاري، وأسامة باشا رئيس مكتب التمثيل التجاري في جده.

ويعتبر المعرض فرصة لعرض المنتجات وتعزيز تواجد الشركة في الأسواق الخارجية ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة التوسعية.

واحتلت السعودية قد احتلت في الربع الأول من 2024 المركز الأول في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 131 مليون دولار، بنسبة 8.4% من إجمالي صادرات القطاع خلال تلك الفترة البالغة 1.6 مليار دولار، وفق البيان.

وسجلت جهينه مبيعات التصدير بنحو 1.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2023، بنسبة نمو 137%، مقارنة بعام 2022.

وتصدر الشركة منتجاتها بما يشمل مركزات العصائر والمنتجات الجاهزة لأكثر من 62 سوق خارجي، من بينهم السوق الألماني، الأسباني والفرنسي والبريطاني والصيني وتستهدف التوسع في أسواق مختلفة ضمن خطتها التوسعية.