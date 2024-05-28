التمثيل التجاري: الانتهاء من 80% من قواعد المنشأ في اتفاقية للتجارة الحره

كتبت- شيرين صلاح:

قال كريم حمدي نائب رئيس وحدة الشئون الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري، إنه تم الانتهاء من 80% من قواعد المنشأ في اتفاقية للتجارة الحره.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها شركة بيتي اليوم الثلاثاء على هامش معرضي بروباك مينا وأفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي.

ووفق حمدي فإن الاتفاقية التي تضم نحو 54 دولة افريقية، قام بالتصديق عليها حتى الآن نحو 46 دولة، منهم 36 دولة انتهت من وضع الجداول الخاصة بالتعريفات الجمركية ونسب التخفيضات على السلع ومداها الزمني.

وأشار حمدي إلى أن دخول الاتفاقية حيز النفاذ الفعلي سيساهم في تحرير التجارة في القارة الأفريقية، ويعطي فرص كبيرة لزيادة الصادرات خاصة مع الدول التي لا ترتبط بها مصر باتفاقيات تجارية مثل دول غرب إفريقيا.

ولفت إلى أن الجهاز يعمل على زيادة الترويج للمنتجات المصرية من خلال تنظيم بعثات تجارية بالتعاون مع المجالس التصديرية المختلفة، وكان آخرها إلى كوت ديفوار.