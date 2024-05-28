تحمي هاتفك وتخفض تكلفة المكالمات.. مميزات الشريحة الإلكترونية ESIM

كتب- علاء حجاج:

أكدت شركة فودافون مصر على استعدادها لإطلاق الشريحة الإلكترونية ESIM فور موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحسب إيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر.

وأكد عصام انتظار الشركة تعليمات تنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة وذلك بعد أن انتهت من الاختبارات الخاصة بها بالتعاون مع احدى الشركات التكنولوجية.

وينتظر العديد من عملاء خدمات المحمول إطلاق الشريحة الإلكترونية ESIM والتي تتيح مميزات مختلفة مقارنة بالشريحة التقليدية، وفي هذا التقرير نستعرض معكم مميزات الـ ESIM.

في البداية يجب أن تعرف أن الشريحة ESIM الإلكترونية هي عبارة عن بطاقة SIM رقمية تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هواتف آيفون واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، أي يمكن استخدام رقم واحد على أكثر من شبكة في نفس الوقت.

وشريحة ESIM الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.

وتكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيا فيمكنه وتحميل أي SIM card عليها.

وكل ما على المستخدم فعله هو اختيار شبكة الهاتف التي يريدها، ليتم تحميل البيانات تلقائيا داخل الشريحة الإلكترونية eSIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية.

كذلك فإن منظومة تشغيل بطاقات ESIM المدمجة الجديدة تتضمن مركز بيانات ونظام تقني جديد يتيح تحويل أرقام العملاء من مشغل لآخر بشكل سريع.

وتسهم المنظومة الجديدة في تقليل عمليات السرقة للهواتف المحمولة، ويمكن للعميل إيقاف جهازه المحمول بسهولة بخطوات بسيطة بفضل الشريحة الإلكترونية.

ومن مزايا شريحة وشريحة ESIM الإلكترونية أنها تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكنك توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة.

كما تساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر.