"بيتي" تستهدف زيادة نسبة صادراتها 20% من الإنتاج بنهاية 2024

كتبت- شيرين صلاح:

كشفت غادة فؤاد رئيس قطاع الشئون المؤسسية والاتصال بشركة بيتي للصناعات الغذائية، إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها من الإنتاج بنسبة 20% بنهاية 2024 بدلا من 15% في 2023.

وتعتزم بدء تنفيذ خطة توسعات جديدة في مصر خلال الربع الرابع من العام الجاري، دون الإفصاح عن العدد.

وأوضحت في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرضي بروباك مينا وأفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي، أن تحسن مناخ الاستثمار والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من تحرير سعر الصرف ساهم في تسريع وتيرة تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة للشركة.

وأضافت فؤاد أن الخطة التوسعية تتضمن إضافة خطوط جديدة، لزيادة الطاقات الإنتاجية الحالية، وكذلك التوسع في ادخال منتجات جديدة داخل السوق المصرية.

وأوضحت أن الحصة السوقية للشركة بنسبة 30% من قطاع الصناعات الغذائية بمصر.

وأشارت بأن قيمة استثمارات الشركة في مصر بلغت 5 مليارات جنيه، وقامت بإضافة 6 خطوط إنتاج جديدة بين 2023 و2024، ليصل عدد خطوط إنتاج الشركة لنحو 26 خط إنتاج.

وذكرت فؤاد أن الشركة تنتج نحو 100 منتج داخل السوق المصرية، بطاقة إنتاجية 220 مليون لتر لبن، و 230 مليون لتر عصير، و85 مليون كيلو زبادي.

وتصدر الشركة لنحو 45 دولة على مستوى العالم من بينهم 21 دولة في إفريقية.

وكشفت غادة فؤاد إن حجم مبيعات الشركة وصلت العام الماضي نحو 10 مليارات جنيه.

وأضافت أن الشركة لديها نحو 33 مركز بيع عبى مستوى الجمهورية، و 102 الف نقطة توزيع على مستوى الجمهورية، حيث تصل إلى 86 مليون مستهلك في جميع المحافظات.

وأشارت بأن الشركة شاركت في تطوير أكثر من 100 مزرعة، كما اطلقت مبادرة الكسيب حيث من خلالها تستطيع الوصول للمناطق النائية.