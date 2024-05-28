أسعار الثوم تقفز إلى 70 جنيها.. والشعبة توضح الأسباب

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الثوم المصري ارتفعت في الأسواق، نتيجة لانتهاء موسمه وأغلب الموجود "خزين".

وأضاف النجيب، لمصراوي، أن أسعار الثوم البلدي تتراوح في سوق الجملة بين 35 و 40 جنيها للكيلو، لتباع في الأسواق بين 65 و70 جنيها بالأسواق.

وأرجع النجيب، ارتفاع أسعار الثوم هذا العام، لارتفاع تكاليف انتاجه، وانتهاء موسم الثوم الأخضر، وبداية طرح الثوم الذي تم تخزينه وتجفيفه.

وأشار النجيب، إلى أن أغلب الأسر المصرية خزنت احتياجاتها من الثوم التي ستكفيها لمدة عام خلال الموسم والذي بدء في فبراير الماضي، حيث سجل سعره وقتها نحو 20 جنيها.

وأكد النجيب، على أن أسعار باقي أصناف الخضراوات الأساسية من الطماطم والبطاطس مستقرة وتشهد وفرة بالمعروض بالأسواق.