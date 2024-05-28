أرباح سي آي كابيتال تنمو بنسبة 194% خلال الربع الأول من 2024

كتب- علاء حجاج:

حققت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية نمواً في الأرباح بلغ 194% خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 بحسب نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة اليوم.

وكشفت الشركة في بيان صحفي اليوم عن نتائج أعمالها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 2.9 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 79% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بنسبة 194% على أساس سنوي ليبلغ 939 مليون جنيه.

وبحسب نتائج أعمال الشركة بلغ إجمالي محفظة التمويل 20.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 4٪ على أساس سنوي.

قال محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة توسعت في إدارة الأصول عبر المنطقة كواحدة من أكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط.

قال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة، إن الشركة حققت نتائج أعمال قوية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 79% على أساس سنوي لتصل إلى قرابة الـ2.9 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 939 مليون جنيه بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 194%. وأضاف جوهر أن الأداء المالي القوي في الربع الأول جاء بدعم من نمو عوائد جميع قطاعات الشركة بالإضافة إلى عمليات الخزانة وإدارة السيولة النقدية بالميزانية بشكل متميز.

وسجلت محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي إجمالي 15 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وبلغ إجمالي الإيرادات قرابة الـ1.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 68% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 237% ليصل إلى 650 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام.

كما واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر التابعة للمجموعة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 106 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، فيما بلغ إجمالي حجم محفظة التمويل 3.4 مليار جنيه، وهو ارتفاع بنسبة 26% على أساس سنوي، كما توسعت الشركة بشبكة فروعها ليبلغ إجمالي عدد الفروع 162 فرع في 21 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

واختتمت شركة سي آي للتمويل العقاري الربع الأول من العام بتحقيق ارتفاع بلغ 98% في حجم محفظتها التمويلية، ليبلغ 1.34 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 177% على أساس سنوي ليبلغ 99 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للعملاء 272 مليون جنيه بزيادة قدرها 144% على أساس سنوي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 12 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 288% على أساس سنوي.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 104% على أساس سنوي، ليصل إلى 528 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، فيما ارتفع إجمالي إيرادات نشاط السمسرة بنسبة 178% على أساس سنوي ليبلغ 424 مليون جنيه.

وحققت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 42٪ على أساس سنوي لتسجل 80 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم الأصول المدارة 69.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، وهو بارتفاع سنوي قدره 22٪.