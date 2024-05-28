الإحصاء : 13.9 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر والصين خلال 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن قيمة التبادل التجارى بين مصر والصين، حيث سجلت نحو 13.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022.

وبلغت قيمة صادرات مصر إلى الصين 909 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022.

بينما سجلت قيمة الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022.

وحسب البيان، جاء ذلك إطار تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والصين وفتح افاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2023 كالتالي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 414 مليون دولار.

2. مصنوعات من احجار وأسمنت بقيمة 116 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 78 مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 31 مليون دولار.

5. نحاس ومصنوعاته بقيمة 27 مليون دولار .

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2023:

1. ألات وأجهزة كهربائية بقيمة 4.3 مليار دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 1.2 مليار دولار.

3. ألياف نسيج صناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.

4. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 790 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 773 مليون دولار.