وزير التجارة يزور مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين بالإسكندرية

كتبت- شيرين صلاح:

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين، خلال زيارته اليوم الاثنين للإسكندرية.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين تعد احدي أكبر شركات صناعة البورسلين فى الشرق الأوسط باستثمارات تبلغ 5.5 مليار جنيه وتوفر نحو 3850 فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأشار سمير إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 80 طن يوميا و30 ألف طن سنويًا بنسب مكون محلى تبلغ 80%.

وأوضح سمير أن إنتاج الشركة يتم تصديره لنحو 55 دولة على مستوى العالم وبقيمة مليار جنيه سنويا، لافتا الى ان مساحة المصنع تبلغ 80 ألف متر مربع.

وأضاف الوزير ان صناعة البورسلين تعد احدي الصناعات الهامة فى مصر والتى تساهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، كما تسهم فى توفير فرص العمل للشباب.

وأشار إلى أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات للنهوض بصناعة البورسلين وبما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

ولفت سمير إلى أن قطاع مواد البناء يعد أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 2 مليار و876 مليون دولار.