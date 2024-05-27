انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.91% عند 27.287 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 167.60 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 1.18 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.34 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.23% عند 27539 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.