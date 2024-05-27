"شيرين" رئيسا و"الأنصاري والغُر" نائبين.. غرفة القاهرة تشكل لجنة الاستثمار

كتبت- دينا خالد:

شكّلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري "لجنة الاستثمار" وهي لجنة متخصصة في ملف الاستثمار بكافة جوانبه في ظل توجهات الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم الاثنين، تم إختيار أحمد شيرين كُريِّم رئيسًا للجنة، وسامي الأنصاري وجلال الغُر نائبان أول وثانٍ، بينما جاء وائل العسيلي سكرتيرًا عامًا للجنة.

وضمت اللجنة في عضويتها كل من " محمد حسن عبد القادر- أحمد طاهر - ماجد شفيق - حسام عوض الله - وليد خليل - عمرو البطوطي - علاء الخشن"، بحسب البيان.